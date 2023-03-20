В Кургане нуждающимся выдали 650 булок хлеба

В курганском «Сквере милосердия» за полмесяца накормили 779 нуждающихся.

Координаторы проекта отмечают, что с потеплением на улице прибавилось количество получающих горячее питание подопечных – более 60 человек ежедневно.

В меню на первое: уха, борщ со сметаной и с сухариками, суп-лапша с тушенкой, рыбный, картофельный с макаронами и гороховый супы, рассольник с мясом и сметаной.

На второе: каши: гречнево-рисовая с тушенкой, пшенная и рисовая с овощами и тушенкой, гречневая с мясом, постный плов.

Дополнительно: салат из квашеной капусты с луком и маслом, маринованные огурцы и помидоры, салат из свеклы с чесноком, бутерброды с колбасой, яйцо, мандарины.

Обязательный напиток - чай с травами, лимоном и яблоками, ягодные компоты. И на десерт к чаю - булочки домашние с маком, булочки с посыпкой, а также пряники, баранки, вафли, конфеты и печенье.

Благодаря работе социальной пекарни в «Сквере Милосердия» за это время выдали 650 булок хлеба, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Нуждающимся выдали порядка 600 предметов одежды.

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