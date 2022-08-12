В Кургане обновление фасадов многоэтажных домов завершат к началу ноября.

В 11 многоквартирных домах на центральных улицах города в этом году будут отремонтированы фасады, По информации городского управления капстроительства, планируется обновить дома на улицах Пролетарская, Советская, Куйбышева, Гоголя, Красина, Ленина.

Ремонтные работы начались 25 июля. Кроме того, в текущем году будут отремонтированы фасады шести домов и зданий, относящихся к категории объектов культурного наследия.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев проконтролировать ход ремонтных работ, ведущихся на фасадах домов № 37 по улице Гоголя, № 37 по улице Советская, и № 87 по улице Гоголя.

По словам представителя подрядной организации ООО «Курганстрой», на фасаде дома № 87 по улице Гоголя рабочие заканчивают отбивку штукатурки. Параллельно наносятся первый и второй слои новой штукатурки «Короед», оба торца здания уже оштукатурены, выполнены откосы.

Торец дома № 37 по улице Гоголя уже полностью заново оштукатурен, в ближайшее время рабочие приступят к его покраске. Уже начаты работы на фасаде здания со стороны улицы Томина.

На фасаде дома № 37 по улице Советская со стороны двора рабочие подрядной организации ИП Корытова Н.А. полностью сняли старую штукатурку, провели грунтовку, заново штукатурят фасад. В настоящее время идет оштукатуривание откосов и балконных плит. Со стороны улицы проводится отбивка старой штукатурки и грунтовка фасада.

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