В Кургане обновляют минерализованные полосы

Силами сотрудников «КурганЛес» за прошедшую неделю на территории Кургана создано 38 километров минерализованных полос вокруг микрорайонов Левашово-1, Левашово-2, Чистое Поле.

Проведены работы по расчистке территории (выкашиванию камыша) на площади 3,9 гектаров, прилегающей к микрорайонам Левашово-1, Левашово-2, Чистое Поле, подверженным угрозе пожаров, сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе администрации города отметили, что в первую очередь опашка территорий производится там, где микрорайоны граничат с лесом и степью, где много сухой травы и камыша, поэтому наблюдается угроза возникновения пожара. Кроме того, мобильные отряды учреждения «КурганЛес» патрулируют городские леса и проверяют лесные массивы. Наряду с опашкой территорий «КурганЛес» продолжает работу по устранению несанкционированных свалок на территории Кургана.

Администрация города Кургана и Управление по делам ГО и ЧС города Кургана напоминают, что все вышеуказанные мероприятия направлены на предупреждение пожаров. Гражданам, в свою очередь, также следует помнить и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Фото учреждения «КурганЛес».

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