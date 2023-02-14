В Кургане обсудили новую версию национальной стратегии в интересах женщин

В библиотеке Югова обсудили новую версию «Национальной стратегии в интересах женщин до 2030 года». Предыдущая версия закончила свое действие в прошлом году. Новый, отредактированный и дополненный документ утвердил премьер–министр Михаил Мишустин. В качестве главных целей Стратегии объявлены соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин, повышение экономической независимости, политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.

В Курганской области координатором проекта выступила сенатор Елена Перминова. Деятельность инициативной группы в Кургане координирует директор Библиотечной информационной системы Кургана Людмила Дорофеева. В общественный совет входят политики, общественники, представители бизнеса, образования, культуры.

По словам Людмилы Дорофеевой реализация Стратегии будет проходить в 2 этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

«Консолидация всех сил для поддержки инициатив женщин стала главной целью «Женского движения Единой России» в Курганской области. Проект стартовал в октябре 2022 года на основе женского движения, участницы которого с первых дней СВО начали собирать гуманитарную помощь для бойцов и жителей Донбасса, шить и вязать теплые вещи для военнослужащих, отправлять посылки, поддерживать семьи мобилизованных», - отметила Людмила Дорофеева.

В ходе первого заседания клуба прозвучали доклады о мерах поддержки семей с детьми со стороны государственных органов управления, а также медицинской помощи женщинам и деятельности местных общественных организаций, которые работают с родителями и подростками.

По окончании дискуссии участники круглого стола подписали резолюцию по обсуждению «Национальной стратегии в интересах женщин на 2023 – 2030 годы» в рамках партийного проекта «Женское Движение Единой России».

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