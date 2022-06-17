В Кургане объявили дату проведения довыборов в городскую Думу

Дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6 пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

- В соответствии с реформой, которая происходит в избирательной системе, полномочия Избирательной комиссии города Кургана возложены на Западную территориальную избирательную комиссию данного муниципалитета. Подобные изменения происходят по всей стране. Избирательная система становится более стройной, более логичной, - пояснил председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

Глава города Кургана Елена Ситникова сообщила, что в соответствии с действующим законодательством Администрация города Кургана оказывает содействие избирательным комиссиям в их деятельности по проведению выборов.

- Мы помогает подготовить помещения для проведения голосования, материально-техническую поддержку в проведении выборов – предоставляем компьютеры и сейфы. Мы этой работой занимаемся, и я абсолютно уверена, что выборы пройдут на высоком организационном уровне, - указала Елена Ситникова.

Председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров напомнил, что в настоящий момент из 26 депутатских мест в парламенте заняты только 24. В единый день голосования 11 сентября будут распределены два вакантных мандата.

- Сейчас проходят все предвыборные процедуры. Партии определяются со своими кандидатами. Также имеют право заявить о желании участия в выборах самовыдвиженцы, - сообщил спикер Курганской гордумы.

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.