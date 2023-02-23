В Кургане объявили имена лучших юных литераторов

Свои работы прислали 69 конкурсантов из Кургана и 11 районов Зауралья. На конкурс принимались индивидуальные и коллективные литературные работы по трем направлениям: поэзия, проза, публицистика.

Председатель жюри - председатель Ассоциации литературных объединений Курганской области Сергей Кокорин. Его коллегами по оценке работ стали известный зауральский писатель Виктор Потанин, редактор альманаха «Тобол» Владимир Филимонов, заведующая кафедрой «Русский язык и литература» Курганского госуниверситета Ирина Жукова, член Союза писателей России Александр Рухлов.

«Поздравляю вас с этим шагом в литературу. Для кого-то он первый, а для кого-то очередной. Надеюсь, что мы увидим ваши имена в журналах и книгах.Позвольте от всей души поздравить вас!» - обратился к участникам Сергей Кокорин.

Начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина тоже выразила надежду, что в ближайшее время мы будем брать автографы у победителей конкурса «Молодая литература Зауралья» как у талантливых писателей и поэтов: «Этот конкурс позволяет не просто выявить тех, кто владеет словом, но и напечатать ваши произведения, показать их читателю. Это здорово!Желаю, чтобы ваше творчество развивалось, и чтобы каждый из вас держал в руках свою печатную книгу».

Победителям конкурса, а также их близким, которые пришли поддержать начинающих литераторов, Юговка сделала творческий подарок: вокальные номера юных артистов из областного музыкального колледжа имени Д.Д. Шостаковича.

Конкурс «Молодая литература Зауралья» открывает имена юных писательских талантов 8-й год подряд. Конкурс проводят управление культуры Курганской области, региональный департамент образования и науки совместно с Курганской областной универсальной научной библиотекой имени А.К. Югова и Ассоциацией поддержки библиотечно-информационной деятельности. Благодаря конкурсу молодые литераторы получают возможность опробовать перо в разных жанрах.

«В студенчестве я работала в газете «Большие перемены». Я знаю, что сложение слов – это очень сложное дело. Тем более для человека, которые только начинает свою самостоятельную жизнь. Выражать свою позицию, поднимать актуальные вопросы – надо иметь не просто смелость, а быть уверенным в своей честности перед собой и обществом. Я поздравляю всех, кто решился принять участие», - обратилась к гостям Юговки генеральный директор Ассоциации поддержки библиотечно-информационной деятельности Мария Колчеданцева.

Из работ победителей составят литературный сборник. Несколько экземпляров будут доступны для читателей Юговки, а большая часть отправится в библиотеки Курганской области, чтобы ознакомиться с трудом юных литераторов смогли все зауральцы.

«В сборник войдут 45 авторов. Жюри было сложно определить победителей, у них были жаркие дискуссии. Желаю победителям не останавливаться, творить. Ведь то, чем выражаете себя – это слово. И это прекрасно», - считает директор Юговки Наталья Катайцева.

Ознакомиться с именами победителей и обладателей специальных призов можно по ссылке.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

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