В Кургане объявят победителя конкурса «Ученик года-2022»

Лучшие по итогам года конкурсанты принимали участие в интеллектуальной игре «Эрудит». Также они продемонстрировали умение выражать свои мысли в ходе публичного выступления. Его темой стало высказывание русского писателя, одного из крупнейших драматургов русского классицизма XVIII века Якова Княжина: «Юность - весеннее время человека, в которое засеваются семена на будущие годы». С заданием финалисты справились успешно.

Затем жюри и болельщики с интересом слушали открытую дискуссию, проходившую в ходе испытания между конкурсантами на тему «Какой ты след оставишь?». Юноши и девушки проявили свои знания в общественных науках, филологии, естествознании и краеведении. Финальным этапом на пути к победе стала защита проекта «Моя школьная инициатива».

Имена победителей будут объявлены18 октября. Поддержать своего участника можно в группе «Ученик года-2022» по ссылке: https://vk.com/uchenik_goda_2022.

Фото Курганского инновационно-методического центра