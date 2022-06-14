В Кургане официально откроют три пляжа

Этим летом в черте города Кургана купаться можно будет на пляже «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, на Бульваре Солнечном и на водоёме Голубые озёра.

Подготовка к началу купального сезона стартовала ещё в мае. Водолазы очистили от мусора дно водоёмов. В несанкционированных местах выставили аншлаги, предупреждающие об опасности купания, а также информационные знаки безопасности «Купание запрещено».

К выполнению задач в купальный сезон готовится и аварийно-спасательный отряд Управления по делам ГО и ЧС города Кургана. К дежурству на водных объектах готовы приступить 19 спасателей, уточнили в пресс-службе администрации города Кургана.

Перед открытием купального сезона на водных объектах выставят буйки, заплывать за которые не рекомендуется. Также ведётся подготовка территорий: скошена трава, осмотрено оборудование, там, где необходимо, произведён ремонт, ежедневно осуществляется сбор мусора с прибрежной территории.

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