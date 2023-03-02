В Кургане офтальмологи обсуждали важные аспекты лечения заболеваний глаз

В Кургане прошла региональная научно-практическая конференция офтальмологов, в которой приняли участие более 60 специалистов Урала. Форум посвятили проблемам хирургического и консервативного лечения заболеваний органов зрения.

Ведущие офтальмологи Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» рассказали местным врачам о высокотехнологичных направлениях хирургии глаза, современных аспектах офтальмопластической хирургии, лазерном лечении рефракции и патологии глазного дна и о других направлениях лечения глазных заболеваний.

«Цель нашего сотрудничества – сделать офтальмологическую помощь высокого уровня более доступной для жителей Курганской области», - сообщил курганцам генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что первая такая встреча состоялась в марте 2020 года по поручению Вадима Шумкова. Проходила она в Шадринске, поскольку в этом городе есть филиал у Екатеринбургского центра.