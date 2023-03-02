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В Кургане офтальмологи обсуждали важные аспекты лечения заболеваний глаз

В работе научной конференции приняли участие более 50 специалистов в сфере офтальмологии Урала.

2 марта, 2023 - 21:00

В Кургане прошла региональная научно-практическая конференция офтальмологов, в которой приняли участие более 60 специалистов Урала.  Форум посвятили проблемам хирургического и консервативного лечения заболеваний органов зрения.

Ведущие офтальмологи Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» рассказали местным врачам  о высокотехнологичных направлениях хирургии глаза, современных аспектах офтальмопластической хирургии, лазерном лечении рефракции и патологии глазного дна и о других направлениях лечения глазных заболеваний.

«Цель нашего сотрудничества – сделать офтальмологическую помощь высокого уровня более доступной для жителей Курганской области», - сообщил курганцам генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что первая такая встреча состоялась в марте 2020 года по поручению Вадима Шумкова. Проходила она в Шадринске, поскольку в этом городе есть филиал у Екатеринбургского центра.

По данным регионального депздрава, офтальмологическая помощь жителям региона оказывается в  областном госпитале для ветеранов войн, где сформированы два специализированных отделения. Ежегодно в стационаре проводится около 3,5 тысяч операций на глаза. В поликлиниках области работают 39 кабинетов офтальмологического направления. Квалифицированную помощь оказывает 51 врач-офтальмолог.

2 марта, 2023 - 21:00

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