В Кургане офтальмологи обсуждали важные аспекты лечения заболеваний глаз

В Кургане прошла региональная научно-практическая конференция офтальмологов, в которой приняли участие более 60 специалистов Урала. Форум посвятили проблемам хирургического и консервативного лечения заболеваний органов зрения.
Ведущие офтальмологи Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» рассказали местным врачам о высокотехнологичных направлениях хирургии глаза, современных аспектах офтальмопластической хирургии, лазерном лечении рефракции и патологии глазного дна и о других направлениях лечения глазных заболеваний.
«Цель нашего сотрудничества – сделать офтальмологическую помощь высокого уровня более доступной для жителей Курганской области», - сообщил курганцам генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.
В пресс-службе губернатора подчеркнули, что первая такая встреча состоялась в марте 2020 года по поручению Вадима Шумкова. Проходила она в Шадринске, поскольку в этом городе есть филиал у Екатеринбургского центра.
По данным регионального депздрава, офтальмологическая помощь жителям региона оказывается в областном госпитале для ветеранов войн, где сформированы два специализированных отделения. Ежегодно в стационаре проводится около 3,5 тысяч операций на глаза. В поликлиниках области работают 39 кабинетов офтальмологического направления. Квалифицированную помощь оказывает 51 врач-офтальмолог.
Комментарии