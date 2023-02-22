В Кургане огнеборцы спасли на пожаре кошку, собаку и морскую свинку

В одноэтажном многоквартирном жилом доме по улице Лесопарковой в Кургане вечером 21 февраля произошел пожар.

Людей в квартире на момент возгорания не было, соседи (3 взрослых и двое детей) эвакуировались еще до приезда пожарно-спасательных подразделений. А вот домашним животным без помощи пожарных в едком дыму было бы не выжить.

Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в ходе тушения, пожарные обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала, вынесли ее на свежий воздух и привели в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышали тявканье — вынесли маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают — продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку.«Хозяева были рады, благодарили нас потом», - рассказал старший пожарный 12 пожарно-спасательной части старший сержант внутренней службы Алексей Поздняков.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.

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