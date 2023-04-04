В Кургане окашивают камыш и опахивают заброшенные дачи

В течение минувшей недели в городе Кургане зафиксировано пять возгораний мусора и сухой травы. Также горели две хозпостройки.

Как рассказал заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС города Кургана Владимир Ярков, для выявления нарушений, способствующих распространению пожаров, организовано патрулирование частного сектора, СНТ, городских лесов. На прошлой неделе работали 15 патрульных групп. Также были продолжены работы по окосу камыша. В период с 24 по 31 марта 2023 года от сухой растительности очистили территорию площадью 6,6 га. После того, как почва оттает, возобновят работы по обустройству на территории города минерализованных полос, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Елена Ситникова поставила задачу: опахать заброшенные дачи вдоль шоссе Тюнина. Также департаментам и ответственным службам были поставлены задачи по усилению разъяснительной работы с населением и привлечению к ответственности лиц, нарушающих особый противопожарный режим.

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