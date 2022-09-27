В Кургане около сборных пунктов пребывания мобилизованных дежурят врачи и психологи

Сборные пункты пребывания мобилизованных граждан работают в штатном режиме.

Для жителей Курганской области, призванных на защиту нашей Родины, созданы все необходимые условия на период пребывания в пунктах, организовано горячее питание. «По указанию губернатора региона Вадима Шумкова всех мобилизованных мужчин обеспечивают сухпайками и аптечками, спальными мешками, походными ковриками», - написала сегодня, 27 сентября, в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Около сборных пунктов находятся автобусы, где родственники могут отдохнуть, для них также организован горячий чай, поскольку на улице в эти дни довольно холодно. На всех пунктах дежурят специалисты службы психологической поддержки и скорая медицинская помощь. «Со своей стороны мы должны сделать всё, чтобы оказать нашим ребятам необходимую помощь и поддержку, а их главная задача – вернуться к своим родным и близким», - отметила глава города Кургана.

Фото: t.me/sitnikovaev45.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.