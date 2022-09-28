В Кургане окончательно закрылся H&M

Один из самых любимых магазинов курганцев закрылся окончательно: с 29 сентября 2022 года в ТРЦ «ГиперСити» больше не будет бутика H&M.

Сегодня магазин работал последний день, на входе выставлен аншлаг о закрытии. Полки практически пустые, последние дни магазин распродавал весь ассортимент со скидкой -70%.

Курган стал одним из первых городов, откуда ушел известный шведский бренд. Напомним, с началом СВО, в марте этого года, эта марка временно закрыли магазины в России, однако решение об уходе не принимала. О том, что бренд всё-таки покинет Россию, стало известно в июле. В августе магазин в «ГиперСити» вновь открыл свои двери, но лишь с тем, чтобы распродать имеющийся ассортимент. Поначалу больших скидок не было, финальный сейл объявили лишь на несколько последних дней. Покупатели разобрали фактически всё. Вернуть или обменять товар в Кургане уже невозможно, придется ехать в город, где магазины еще работают.

Напомним, H&M вышла на российский рынок в 2009-м, а открытие магазина H&M в Кургане состоялось лишь в феврале 2019: курганцы в день открытия стояли в очередь часами. Тот же ажиотаж повторился и в августе этого года.

Свое решение уйти из России ритейлер связывает с текущими операционными проблемами, - сообщает «Коммерсант».

Первыми сеть решила закрыть магазины за Уралом, а порядок сворачивания точек в центральной части России будет определяться их рентабельностью, - пояснила «Российская газета».

Ущерб от закрытия российского бизнеса H&M оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, или около 11,2 млрд руб. по текущему курсу. По данным СПАРК, в прошлом году ООО «Эйч энд Эм» получило почти 71,6 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 6,9 млрд руб.

Теперь компания ищет покупателя на свой бизнес в России, рассчитывая продать распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды на около 170 магазинов в 65 городах, сообщал «Коммерсантъ». В Минпромторге уточнили, что новым владельцем может стать компания из дружественной страны.

В «ГиперСити» пообещали вскоре объявить, какой бренд займет площади ушедшего H&M.

В день открытия магазина в 2019 здесь были огромные очереди

В последний день работы магазина можно было купить то, что осталось, со скидкой 70%