В Кургане окончательно зарегистрированы кандидаты в депутаты городской Думы

Западная территориальная избирательная комиссия города Кургана 20 июля 2022 года провела заседание, на котором были зарегистрированы кандидаты в депутаты Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6.

Зарегистрированы следующие кандидаты:

Маркин Алексей Викторович, выдвинут Курганским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по шестому одномандатному избирательному округу;

Артемова Полина Андреевна, выдвинута Курганским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по первому одномандатному избирательному округу;

Руденко Роман Алексеевич, выдвинут региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» в Курганской области по первому одномандатному избирательному округу;

Печенин Владимир Андреевич, выдвинут Курганским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по шестому одномандатному избирательному округу;

Футерман Александр Николаевич, выдвинут региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» в Курганской области по шестому одномандатному избирательному округу;

Водолеев Андрей Юрьевич, выдвинут региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Курганской области по первому одномандатному избирательному округу.

Период выдвижения кандидатов закончился в 18 часов 13 июля 2022 года. В обоих округах были выдвинуты по одному кандидату от партий ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Еще два кандидата были выдвинуты партиями «Партия Возрождения России» и «Партия пенсионеров». Представитель «Партии Возрождения России» обратился в Западную ТИК города Кургана с заявлением о снятии своей кандидатуры с выборов, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Таким образом, по одномандатным избирательным округам №1 и №6 выдвинуты девять кандидатов. Пять кандидатов – по одномандатному избирательному округу №1, четыре кандидата – по округу №6.

Зарегистрированным кандидатам торжественно вручили удостоверения установленного образца. После регистрации кандидаты начнут непосредственную работу с избирателями на своих округах. Председатель Западной ТИК города Кургана Андрей Давыдов поздравил кандидатов, пожелал им, чтобы агитационный период прошел удачно, и напомнил, что агитационные материалы необходимо размещать исключительно в специально разрешенных для этого местах.

Фото администрации Кургана.

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