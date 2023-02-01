В Кургане определили финалистов конкурса «Учитель года — 2023»

Конкурсанты выставили на сайтах своих образовательных учреждений описания собственного опыта педагогической работы. Затем участники номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» провели мастер-классы. Конкурсанты в номинации «Педагогический дебют» представили свои «Визитные карточки» и защитили проекты. 31 января жюри назвало финалистов городского конкурса педагогического мастерства, которые продолжат борьбу за победу.

В каждой их 3-х номинаций были определены лидеры, набравшие максимальное количество баллов за прохождение испытаний 1-го и 2-го этапов.

Согласно рейтингу результатов в номинации «Учитель года» в пятерку финалистов вошли:

Марина Алимова, учитель русского языка и литературы школы № 26; Сергей Никитин, учитель географии гимназии № 30; Любовь Сидорова, учитель географии школы № 50;

Елена Нагарникова, учитель химии гимназии № 31; Елена Рожина, учитель физкультуры лицея № 12.

В номинации «Воспитатель года» финалистами стали: Алена Киселева, воспитатель детского сада № 5; Ольга Богданова, воспитатель детского сада № 110; Татьяна Якушина, воспитатель детского сада № 57; Мария Дымшакова, музыкальный руководитель детского сада № 131; Екатерина Поздина, воспитатель детского сада № 115.

Среди участников номинации «Педагогический дебют» в финал конкурса вышли: Вероника Устьянцева, воспитатель детского сада № 17; Анастасия Загребалова, учитель-логопед детского сада № 1; Оксана Бородина, учитель русского языка и литературы школы № 7; Дарина Симакова, учитель начальных классов гимназии № 47; Наталья Быкова, учитель физической культуры школы № 29.

Финалистам конкурса «Учитель года – 2023» предстоит провести открытые уроки и воспитательные мероприятия, а также принять участие в профессиональном разговоре и блиц-выступлении. Впереди – борьба за звание самого творческого и профессионального педагога города Кургана.

Фото от администрации Кургана.