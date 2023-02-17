В Кургане определили лучших барменов и горничных

Туристический бизнес в нашем регионе развивается активно. Курганская область ждёт и встречает гостей. Здесь одна из задач – получить квалифицированных сотрудников гостевого сервиса.

«Запросы достаточно высокие, - говорит председатель Ассоциации туризма Курганской области Наталья Краснова. - У нас открывается много гостиниц, ресторанов, работают санатории, где эти кадры – горничные официанты, бармены очень востребованы. На сегодня запрос соответствует тому количеству специалистов, которые сейчас обучаются».

Качество подготовки молодых специалистов проверили в ходе конкурса профессионального мастерства «Профи» среди студентов Курганского техникума сервиса и технологий – будущих барменов - официантов и горничных. На финальном этапе соревновались по 10 представителей каждой профессии. Их навыки оценивали педагоги, работодатели и все кто заинтересован в развитии отрасли.

«Самая главная для нас оценка – оценка работодателей, - считает преподаватель специальных дисциплин Курганского техникума сервиса и технологий Светлана Суханова. - Они очень довольны. Даже куда нас в прошлый – позапрошлый год не брали на практику, сейчас приглашают».

Профессионализм учащихся растёт, но для юношей и девушек каждый год участие в конкурсе – серьёзное испытание. К нему, несмотря на сложности, они были готовы.

«Это трудно всё. Ещё и на время. Ты волнуешься, что-то забываешь. Конкуренция высокая, - признаётся участница конкурса, выпускница техникума Марина Немчинова. - Педагоги нас обучают очень хорошо. Сотрудники гостиниц нам помогали. Конкуренция была. Но я её преодолела».

У горничных на выполнение задания отводилось по 30 минут. Официантам и барменам хронометр не включали, но требовали точного выполнения задач на каждом этапе – сервировка стола, приготовление кофе, подача шампанского. Кроме техники исполнения здесь необходим творческий подход. Официант – это не просто принести - унести.

«Это испытание для себя, - говорит о выбранной профессии учащаяся техникума Маргарита Мелякова. - Потому что это очень большая нагрузка. И физическая, и на мозг. Нужно очень много информации нужно запомнить и выучить. Неплохой вариант, чтобы развить себя».

Юноши и девушки, выбрав для себя работу в сфере сервиса, планируют развиваться в профессии, не останавливаться на достигнутом, повышать квалификацию, открывать собственный бизнес.

«Я планирую работать бариста. Это входит в эту же профессию. Мечтаю открыть свою кофейню», - раскрывает свои планы учащийся техникума Павел Никулин.

Участие в конкурсе для каждого из будущих профессионалов не только престиж. Это новый этап в их жизни. Так, например, две девушки, обучающихся профессии горничной уже получили приглашение на работу.

«В конкурсе очень заинтересован сам бизнес, - поясняет Наталья Краснова. - Они предоставили свои площадки, чтобы проводилась финальная часть. Чтобы показать учащимся не только ту базу, которая преподаётся в колледже, но показать, что они хотели бы от них получить, чтобы, когда выпускники к ним придут это были бы уже готовые кадры».

В результате лучшими горничными были названы Татьяна Усова, Надежда Никифорова и Виктория Орлова. А в номинации «Лучший официант, бармен» тройка лидеров - Никита Никитин, Егор Ипатов и Арина Цыкарева.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.