В Кургане определили «Мастеров анимации» и «Знатоков мультипликации»

Состоялось подведение итогов XIII городского фестиваля «Молодые семьи молодого Кургана-2023».

Общая тема события - «МультиСЕМЬЯ». Команды погрузились в увлекательный мир любимых отечественных мультипликационных персонажей и вспомнили их создателей.

Целых три недели семьи-участники учились новому, посещали цеха по созданию мультфильмов, показывали свою ловкость и настойчивость, демонстрировали творческие способности и весело проводили время.

Одна из номинаций - «Знатоки мультипликации». Как рассказали организаторы, семьи преодолели восемь этапов: интерактивную игру по созданию мультфильмов «Студия КДМ представляет», мастер-класс по созданию мультфильма «Я рисую этот мир...», соревнования по Лазертагу «Командная работа», интеллектуальный конкурс «Мозговой штурм», художественный конкурс по созданию афиши мультфильма «Красками разными», творческий конкурс «Звуковая дорожка», чемпионат по настольным играм «Внутренний мир студии КДМ» и в завершении прошел отрытый показ их мультфильмов «Да здравствует мультфильм!»

Вторая номинация - «Мастера анимации». Семьи прошли четыре этапа, где преодолели соревнования по боулингу «Круглая зарядка», интеллектуальный конкурс «Мозговой штурм», творческий конкурс «Ожившие картинки» и чемпионат по настольным играм «Внутренний мир студии КДМ»

Лидерами среди «Мастеров анимации» стали Саяповы, среди «Знатоков мультипликации» – Рухловы.

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