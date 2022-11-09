В Кургане определили победителей олимпиады «Софиум»

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса участвовали более 60-ти учащихся 10-х и 11-х классов из 12-ти общеобразовательных учреждений города, победителей школьного этапа олимпиады.

Участники олимпиады должны были решить 20 тестовых заданий, 5 ситуационных задач, а также написать эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Победителями муниципального этапа стали одиннадцатиклассники Екатерина Варлакова из школы №24 и Дмитрий Александров из гимназии №31, а также ученики 10-го класса Вадим Тряпочкин из гимназии №19 и Степан Дубов из гимназии №47, сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

Ребята поучаствуют в региональном этапе, который пройдёт 16 ноября в 2 тура. Победителям предстоит решить 5 заданий в форме ситуационных задач и написать эссе по актуальным вопросам избирательного права. Школьники, набравшие наибольшее число баллов по итогам 1 тура, пройдут во второй. Там уже будет электронное тестирование на базе официального сайта Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ. Победители регионального этапа смогут представить Курганскую область на Всероссийском этапе олимпиады «Софиум», который состоится в Москве.

Фото предоставлено Курганским городским инновационно-методическим центром.

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