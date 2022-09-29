В Кургане определили «Студентов года»

Студенты, прошедшие отбор заочного этапа, показывали себя с лучших сторон и делились успехами студенческой жизни. В каждой номинации конкурса «Студент года» участвовали студенты, достойные этого звания. Жюри сделали этот трудный выбор и приняли решение.

В номинации «Интеллект года» победила Александра Михайлова из ШГПУ. Девушка является лауреатом многочисленных конкурсов как регионального значения, так и федерального, и международного. Лауреатами стали Александра Манакова и Анастасия Суханова - также из ШГПУ.

«Общественником года» стала Ксения Ковалева, представляющая РАНХиГС. Студентка ШГПУ Александра Сысолятина и студентка КБМК Анастасия Баженова стали лауреатами.

«Профессионал года» - Ангелина Попова из КТК. Софья Мялина, студентка Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, стала лауреатом.

«Староста года» по мнению жюри – Алина Шарапова. Она же стала обладателем Гран-при регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2022». Лауреатами стали студентки КГУ Полина Шультайс и Елизавета Сычёва.

Самым творческим человеком стала Ксения Курылева из КГУ. Девушка пишет стихи, картины, а также занимается театральным мастерством. Свою жизнь хочет связать с искусством, считает творчество своим предназначением. Планирует получить второе высшее образование – Ксения будет режиссёром. Елизавета Мальцева из ШГПУ и Александр Леванов из Куртамышского филиала КПК стали лауреатами номинации «Творческая личность года».

В номинации «Спортсмен года» победителем стала студентка КГУ Анна Васильева. Елена Мурзина, представляющая ШГПУ, стала лауреатом.

Что касается коллективов, «Добровольческим объединением года» назначен «Абилимпикс» из КТК, а коллектив «НОН СТОП» из этого же колледжа стал лауреатом.

В номинации «Патриотическое объединение года» победил коллектив «Альфа» из КТК. «Сокол 45», представляющий КГК, стал лауреатом.

«Студенческим клубом года» назначен клуб «Карамель» из КТК. Оттуда же приехал и «Овертайм», ставший лауреатом. Это звание получил также клуб «Драйв Дэнс» из КТСиТ.

Как отметил руководитель Регионального центра молодёжных инициатив и программ Курганской области, по совместительству член жюри Александр Шмыков, принять решение в этом году было сложно. «Все ребята показали себя очень достойно – использовали разные интересные форматы самопрезентации, подготовили классные площадки на испытании «День студента», интересно дискутировали на важные и нужные темы. Очень приятно, что в Курганской области учатся такие инициативные, интересные и креативные студенты», - прокомментировал он.

Также Александр Шмыков добавил, что после победы на региональном этапе студенты могут принять участие в отборе между победителями номинаций и, в случае прохождения отбора, смогут побороться за победу уже на федеральном уровне – в финале Российской национальной премии, который в этом году пройдёт в Нижегородской области.

«Староста года» Алина Шарапова определённо будет участвовать в отборе: «Победа дает понять, что я вношу значимый вклад в образовательную жизнь КГУ». Девушка поделилась мыслями о конкурсе: «Побеждать я определено люблю, но большее удовольствие я получила от самого конкурса, от этого ощущения конкуренции с другими участниками. В ближайшем будущем я планирую успешно окончить обучение в магистратуре и задумываюсь о поступлении в аспирантуру. Победа в конкурсе «Студент Года» показала, что успеть можно все, будь желание и цель для этого».

Начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию Департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: «Экспертом быть сегодня было одно удовольствие, в одной номинации я просто всем поставила максимальные оценки. Первым индивидуальным испытанием была дискуссия на заданную тему. Это очень сложная форма и темы были непростые: «Деньги – показатель успеха?», «Путь к успеху: все ли средства хороши?». Понравилась фраза одной из участниц Алины Шараповой «Круто быть успешным, но не круто быть успешным в одиночку». Особенно атмосферным было выступление патриотического клуба «Альфа». Вторым испытанием для всех стала самопрезентация в формате печа-куча. Здесь равных не было представителям творческой номинации. И снова фраза от участницы Ксении Курылевой «Когда я не пишу, я рисую!».

Каждый из участников получил важный опыт, который поможет в дальнейшем развитии.

Российская национальная премия «Студент года» проводится для развития потенциала молодёжи, создания условий для его раскрытия. Проект нацелен на выявление, поддержку и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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