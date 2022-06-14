В Кургане определились лидеры голосования по территориям благоустройства

Именно их могут привести в порядок в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В департаменте строительства считают, что это была напряжённая борьба за первенство. В Кургане территории Северного и Рябково сражались за право оказаться хотя бы на втором месте рейтинга, а вот в Шадринске борьба за прове место развернулась между тропкой в бору и спортивной площадкой в Осеево.

Лидерами рейтинга 2022 года в Кургане стали площадка для занятий экстремальными видами спорта в Заозёрном с 5729 голосами и общественная территория вдоль береговой линии водоема в районе Отдыха, 8 и Луначарского, 2 в Северном – 5025.

В Шадринске победила таки общественная территория в поселке Осеево по ул. Батуринской – 5196.

По данным профильного департамента в голосовании участвовало 39 958 зауральца. Из них 26 720 – за объекты Кургана, 13 238– шадринцы.

«В обоих городах региона первенство осталось за спортивными территориями. Это говорит о том, что в области есть запрос на площадки для занятий разными видами спорта. Поэтому нужно создавать городскую среду, принимая во внимание это условие», – полагает директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

На этот год в Кургане запланировано благоустройство территории в Заозёрном – парк в 4-ом микрорайоне и общественная территория на берегу озера Чёрное. А также набережная Тобола в Энергетиках. Из шадринских объектов в порядок будет приведен пешеходный мостик через речку Канаш. Предусмотрено обновление конструкций пешеходного мостика и благоустройство пешеходных подходов. Также планируется установить освещение.

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Фото Дмитрия Звонко.