В Кургане определят самый спортивный детский сад

Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников дошкольных организаций пройдёт в Кургане.

Спартакиада стартует 12 сентября и продлится до 30 ноября 2022 года. К участию в ней приглашают обучающихся в возрасте 6-8 лет (I ступень), зарегистрированных на сайте www.gto.ru, получивших УИН (универсальный идентификационный номер), зарегистрированных в Центре тестирования ВФСК ГТО и имеющих допуск врача. Состав команды комплекса ГТО – не более 15 человек, независимо от пола, в командный зачет идут 10 лучших результатов, уточнили в пресс-службе администрации города.

Программа спартакиады включает в себя несколько испытаний I ступени комплекса ГТО. Ребятам предстоит выполнить наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; по выбору сделать упражнения на силу (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине). Также среди обязательных тестов – прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту.

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