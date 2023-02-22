В Кургане организовали промышленную выставку

Выставка промышленных предприятий «Курганская область - это развитие», посвящённая 80-летию региона, открылась в Курганском областном Доме народного творчества.

Курганцев и гостей города приглашают на торжественное открытие, которое состоится 22 февраля в 14 часов. Промышленность Курганской области - это многопрофильный комплекс с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. В Курганской области работают заводы, которые производят продукцию, востребованную на отечественном и мировом рынках, зачастую не имеющую аналогов в мире. И характерным является то, что это - высокотехнологичные изделия, требующие высокой культуры производства и соответствующей квалификации персонала. Все это есть в Зауралье благодаря сохранению и развитию производственного и интеллектуального потенциала Курганской области.

Курганские предприятия выпускают около шести тысяч наименований различных видов изделий, известных далеко за пределами области. Это военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, металлоконструкции для строительства заводских корпусов, железнодорожных и автомобильных мостов, пожарные автомобили, насосы, высококачественные лекарственные средства.

Экспозиция наглядно демонстрирует достижения и потенциал промышленных предприятий Курганской области, сообщили в пресс-службе управления культуры региона. На ней представлены предприятия машиностроения и металлообработки, энергетики, фармацевтической промышленности.

Выставка продлится до 19 марта. Вход свободный.

Фото предоставлено Управлением культуры Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.