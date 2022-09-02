В Кургане организуют акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

На территории Городского центра патриотического воспитания «Звезда» в Кургане 3 сентября состоится памятная акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

По информации департамента образования и науки Курганской области, мемориальные акции, посвящённые памяти мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, погибших от рук террористов в разные годы, проходят в школах, колледжах и вузах по всей стране. Так, учащиеся шестых – восьмых классов курганских школ примут участие в построении и в работе выставочно-демонстрационных площадок, которые будут организованы на территории Центра.

«С Бесланской трагедии прошло уже 18 лет, но память о ней жива не только для тех, кто потерял там своих родных и близких, а для миллионов людей, стремящихся жить в мире и согласии. Цель нашей акции не только рассказать молодому поколению курганцев о терроризме, как о негативном социальном явлении, но и о тех силовых структурах, чья деятельность непосредственно направлена на пресечение и недопущение подобных явлений. Говорить о профилактике терроризма и экстремизма важно и нужно. Дети и молодежь должны понимать суть этих явлений, чтобы не попасть под влияние разного рода «пропагандистов»», - отмечает руководитель Регионального центра патриотического воспитания Светлана Пенькова.

Пресс-служба губернатора сообщает, что свои площадки организуют представители силовых и общественных патриотических объединений региона: Главное управление МЧС России по Курганской области, Управление МВД по Курганской области, Управление Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области, «Курганский пограничный институт ФСБ России», Региональное отделение Курганской области Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, Центр кинологической службы по Курганской области и региональная общественная организация «Пограничники Зауралья». Они представят специализированную технику, экипировку, расскажут ребятам о задачах своих служб.

Начало акции в 10:00 часов.

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