В Кургане основательно ремонтируют улицу Гоголя

Во время пресс-тура, организованного накануне администрацией Кургана, журналисты побывали на одном из участков по улице Гоголя, где уже выполнен ремонт. Подрядчиком выступает Специализированное дорожное предприятие. Его руководитель Иван Ситников рассказал, что на сегодняшний день выполнены на 100% работы на участке от Половинской до Савельева. Это примерно 430 метров дорожного полотна. Заасфальтирована проезжая часть, заменены бортовые камни, восстановлены примыкания и парковочные карманы. «Работы проводятся в срок. Проблем с материалами и трудовыми ресурсами нет», - отметил он.

Ремонт улицы Гоголя в этом году ведётся на участке от Половинской до Красина за исключением перекрёстка с улицей Пролетарского, уточнили в пресс-службе администрации города. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 2845 метров. По словам Ивана Ситникова, следующий участок, где начнутся работы, - от Пролетарской до Ленина. «Сейчас там проведены подготовительные работы по понижению горловин колодцев. В среду планируем выйти на фрезерование с последующей укладкой выравнивающего и верхнего слоёв проезжей части. Чтобы люди не испытывали проблем с движением, мы стараемся работать преимущественно в ночное время, поскольку эти участки автомобильной дороги достаточно загружены. Где-то из-за шума граждане будут испытывать неудобства, но это будут краткосрочные работы, которые мы планируем завершить в течение 5 рабочих дней. Поэтому просим горожан отнестись с пониманием», - сказал Иван Ситников.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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