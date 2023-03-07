В Кургане особо отличившихся девушек-служащих МЧС занесли на Доску почёта

Сегодня перед началом рабочего дня сотрудники кадрового аппарата Главного управления МЧС России по Курганской области встречали очаровательных представительниц чрезвычайного ведомства теплыми поздравлениями и букетами цветов.

Прошло торжественное собрание, посвящённое грядущему празднику весны и красоты.Отличившимся сотрудницам были присвоены первые и очередные специальные звания, вручены ведомственные награды, а также удостоверения о занесении на Доску почета Главного управления, почетные грамоты, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сияющие улыбки и радостный блеск в глазах прекрасной половины главка — итог поздравлений от мужского коллектива чрезвычайного ведомства.

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