В Кургане остается мало земель, пригодных для жилищного строительства

Глава города Кургана Елена Ситникова призвала потенциальных застройщиков проявить активность. Территория муниципалитета не безгранична и близка к полному распределению. В том же Заозерном, который, вероятно, является крупнейшим районом города, пригодны для застройки не все площадки.

- Пожалуйста, внимательно смотрите предлагаемые нами проекты комплексного развития территорий и участвуйте в аукционах. Деньги от их проведения сразу поступают в городской бюджет и направляются на развитие Кургана. Хороших незастроенных участков остается мало. Их занятие обеспечит ваши строительные компании и ваши трудовые коллективы работой на много лет, - обратилась через «Новый мир» Елена Ситникова к застройщикам.

Как ранее сообщало наше издание, по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова приоритет в жилищном строительстве сейчас отдается не точечной застройке, а комплексному развитию территории. Этот подход подразумевает не просто возведение дома, а обеспечение его всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой – удобными путями проезда для автотранспорта, вместительными парковками, детскими игровыми и спортивными площадками и остальными атрибутами благоустройства.

В данный момент администрация Кургана заключила шесть договоров на комплексное развитие территорий, еще семь территорий готовятся к выставлению на торги. Застройщикам желательно поторопиться, чтобы получить эти объекты.

- 17% территории Кургана занимают городские леса. Значительная часть муниципалитета является затопляемой. Помимо этого в городе есть земли сельхозназначения и территории, прилегающие к водным объектам. Жилищная застройка на них по закону запрещена либо существенно ограничена. Поэтому свободные земельные участки, на которых разрешено строительство, скоро закончатся, - сообщила «Новому миру» заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.