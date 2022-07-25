В Кургане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

Делегация руководителей образовательных учреждений в сфере профтехобразования побывала на экскурсии на предприятиях индустриального парка «Курган Энергомаш». Сегодня на его площадях работают пять предприятий-резидентов, самым крупным из которых является завод «Темпер». Директор завода Сергей Доронин также является и руководителем парка.

После экскурсии представители образования сели за круглый стол с руководителями предприятий и обсудили вопросы подготовки кадров для производства.

«Сегодня у нас прошла первая часть нашей акции, которая направлена на то, чтобы познакомить предприятия с учебными заведениями и наоборот. Цель — увидеть своими глазами те рабочие места, под которые готовятся выпускники учебных заведений. Мы должны готовить не просто гипотетического сварщика или токаря, а человека, который знает, что и где он производит, как он может применить свои навыки. Потому что зачастую студент обладает некими знаниями, но не представляет, как он сможет применить их на практике. Мы увидели, что все резиденты индустриальных парков настроены на расширение производства и увеличение рабочих мест. Мне понравилась фраза «якорный резидент», мы хотим, чтобы эти производства стали якорем для наших студентов, чтобы они не уезжали в другие регионы, а работали здесь и получали достойную заработную плату», - сказал в начале диалога директор областного департамента образования Андрей Кочеров.

Однако директор индустриального парка Сергей Доронин полностью согласился с этой инициативой:

«Нам важно настраивать работу с учебными заведениями для того, чтобы решать наши кадровые вопросы. Потому что планы завоевания рынка у нас наполеоновские, мы не хотим останавливаться на достигнутом и многого еще хотим добиться. В процессе расширения производства мы потолка не видим. А самое главное на производстве — это все-таки люди. И мы в свою очередь готовы предоставить учебным заведениям всю необходимую информацию, чтобы у нас прошла наиболее эффективная синхронизация».

Руководитель предприятия «LD фитинг» Олег Девяткин поддержал своего коллегу:

«Мы за привлечение высококвалифицированных специалистов с желанием работать. На нашем предприятии можно получить высокую зарплату, но человек должен придти и доказать. А карьерный рост у нас только приветствуется. С низов у нас многие ребята выросли, даже за время здесь нашего существования меньше трех месяцев. С операторов до наладчиков, затем до мастеров. Со своей стороны мы делаем все возможное для улучшения условий труда. Я набирал молодых парней желающих работать, у нас работает даже чемпион Кубка мира по боксу и ему у нас очень нравится. Летом у нас работают студенты на упаковке, они приводят своих друзей и пополняют наш коллектив. Мы приветствуем всех, кто желает работать в нашем дружном коллективе, а сами мы желаем лишь двигаться вперед и расти».

Руководителей образовательных учреждений интересовали вопросы трудоустройства студентов с последних курсов, участия предприятий в профориентационной работе для школьников и студентов младших курсов.

«В прошлом году мы участвовали в национальном проекте «Промышленный туризм», у нас на потоке стоят профессионально организованные экскурсии. Мы с вами даже можем синхронизироваться на предмет того, какую тему или информацию доносить для тех или иных ребят, приезжающих к нам на экскурсии. Это очень важный инструмент для того, чтобы ребята поняли, что им важно и интересно. И чтобы поняли мы, кто у нас растет в Кургане», - заметил Сергей Доронин.

Представители образования рассказали, что постоянно отслеживают информацию о трудоустройстве своих выпускников, прекрасно знают, когда и кто ушел в армию или в декретный отпуск, готовы делиться этой информацией на регулярной основе. А 1-го сентября в Кургане открывается Центр опережающей профессиональной подготовки и через него будет выстроена вся профориентационная работа и система взаимодействия предприятий с образовательными учреждениями по подготовке кадров.

«У нас только наших подведомственных 15 учреждений, плюс есть частные учреждения. В эту точку входа мы подтянем и вузы, как минимум в плане информационной поддержки и прохождения практики. У нас будет здание в Энергетиках, будет единый телефон. И кадрами мы вас обеспечим», - подытожил Андрей Кочеров.

В конце встречи все участники обменялись телефонами, а также списками специальностей, на которые готовят образовательные учреждения и наиболее востребованными вакансиями на производствах.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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