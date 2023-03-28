В Кургане откроется еще один «Фермерский островок»

В Кургане 4 апреля откроется очередная торговая точка для реализации натуральной продукции местных фермеров - «Фермерский островок». Он расположится в супермаркете «Пятерочка» по адресу: город Курган, улица Гагарина, 34Б, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Инициатива создания в крупных торговых сетях города «фермерских островков» принадлежит губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Такие торговые точки дают возможность небольшим сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию наравне с крупными производствами.

Первый «Фермерский островок» был открыт в сентябре 2022 года в супермаркете «Пятерочка» по адресу: город Курган, 4-й микрорайон, строение №1б. В настоящее время здесь можно приобрести продукцию 35 разных производителей сельхозпродукции. В наличии мясная продукция, полуфабрикаты и колбасные изделия, молочная продукция и сыры, мед, травяные сборы и чаи.

Фото с официальной страницы правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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