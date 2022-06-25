В Кургане откроется выставка художников Щетининых

Благотворительная выставка-продажа работ художников Игоря и Надежды Щетининых пройдёт в гостиной «Репка» с 28 июня по 31 августа.

На открытии, которое состоится 28 июня в 15:00, курганцы смогут встретиться с заслуженным художником России Игорем Щетиным, полюбоваться живописными полотнами и приобрести понравившиеся.

Средства, собранные от продажи, будут переданы Троицкому собору города Кургана.

«Церковь откликнулась на просьбу и искреннее желание живописцев подарить свой талант людям. Это заслуживает уважения», - считает старший священник Троицкого собора иерей Михаил Шушарин.

Отметим, что Игорь и Надежда Щетинины являются признанными мастерами акварели и живописи маслом, принимали участие не только в региональных и всероссийских выставках, но и международных (в Италии, Люксембурге, Франции, Шотландии, Германии, Китае, Корее). Работы художников пополняют фонды государственных художественных галерей и музеев Калининграда, Новосибирска, Омска, Тобольска, Ханты-Мансийска, в собраниях Российской Академии культуры и Министерства культуры РФ, а также муниципальных музеев и частных коллекций стран Европы, Азии и Северной Америки.

Выставка будет работать в гостиной «Репка» по адресу: ул. Советская, 142 (остановка «Центральный рынок»)

Телефон для справок: 65-02-08.

По информации пресс-службы администрации города Кургана.

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