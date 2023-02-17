В Кургане откроют новую площадку по производству вездеходов

ООО «Вездеходы «Бурлак» откроет новую производственную площадку в Кургане.

На сегодняшний день компания производит три вездехода в месяц, открытие нового завода позволит масштабировать производство, и выпускать до 30 машин в месяц, в зависимости от модификаций, сообщили в пресс-службе главы региона.

Вездеходы «Бурлак» – это уникальная отечественная разработка, аналогов которой нет во всем мире. Серийное производство находится только в Кургане. Правительство Курганской области поддержало предприятие по компенсации первоначального взноса при покупке оборудования по лизингу, а также отдельные проекты по кластерам и технопарку.

Вездеходы «Бурлак» работают в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде. На Южном полюсе 7 вездеходов задействованы в работах по строительству новой антарктической станции «Восток». Огромная проходимая машина может перевозить до 15 человек, может быть оборудован 8 спальными местами, кухней с газовыми горелками, вытяжкой и откидным столом, снегоплавильней на 20 литров для получения питьевой горячей воды, системой автоматической подачи воды, удобными полками и рундуками, розетками, USB-разъемами для гаджетов, автономными салонными обогревателями, аудиосистемой и телевизором.

20 февраля курганские «Бурлаки» отправятся на экспедицию «Север рядом. Якутскими тропами». Поездка запланирована совместно с Россоюзспасом и МЧС России.

Фото пресс-службы ООО «Вездеходы «Бурлак».

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