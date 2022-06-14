В Кургане откроют трудовой семестр студенческих отрядов

Завтра, 7 июня в мультицентре «Скрепка» состоится церемония торжественного открытия трудового семестра студенческих отрядов Курганской области.

В мероприятии могут принять участие командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов Курганской области различных направлений: строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные. Почетными гостями мероприятия станут представители власти, а также организаций и учреждений, оказывающих поддержку студенческим отрядам Зауралья, работодатели и ветераны студенческих отрядов.

На церемонии открытия состоится вручение отрядам путевок в летний трудовой семестр 2022 года, вручение знаков лучший командир и лучший комиссар студенческого отряда, награждение активистов организации подарками с символикой студенческих отрядов. А затем студотрядовцам дадут команду продемонстрировать свои таланты.

Этим летом строительные отряды будут работать на социально значимых объектах Курганской области и других субъектов Российской Федерации. Педагогические отряды разъедутся по разным уголкам нашей страны, будут работать во всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан», сервисные отряды будут трудиться официантами, горничными, барменами в Курганской области и Краснодарском крае. Сельскохозяйственные отряды будут помогать выращивать и собирать урожай в Курганской области.

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