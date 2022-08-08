В Кургане открылась ярмарка для подготовки детей к школе

Традиционно в августе проходят самые масштабные закупки родителей к новому учебному году. Приобрести всё необходимое можно на специализированных ярмарках. Торговые ряды с необходимыми школьными принадлежностями начали работать в 3-м микрорайоне жилого массива Заозёрный.

В департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана. Мероприятие продлится до 4 сентября в районе здания №1 в третьем микрорайоне.

На ярмарке представили свои товары предприниматели, которые уже в течение нескольких лет специализируются на продаже школьных принадлежностей в торговых рядах по проспекту Машиностроителей, 2Б и на площадке у Центрального рынка. Курганцы и гости города смогут выбрать из широкого ассортимента школьную форму, рюкзаки и сумки, тетради, папки, линейки, ручки, карандаши и прочие необходимые для учебного процесса вещи. По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, благодаря низкой арендной плате для предпринимателей на «Школьном базаре» можно приобрести стандартный минимальный набор для ученика на 10-15% дешевле.

Организаторы считают, что ярмарка будет востребована среди горожан и станет впоследствии ежегодной.

По информации пресс-службы администрации Кургана.

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