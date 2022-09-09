В Кургане открыли для движения транспорта одну из главных магистральных улиц

Улица Куйбышева открыта для движения автомобильного транспорта. Подрядчик, как и обещал, завершил укладку нижних слоев асфальта и сегодня вечером открыл по улице Куйбышева сквозной проезд, сообщает администрация Кургана.

Сейчас на Куйбышева работы продолжаются на одной полосе, но в целом дорога для транспорта открыта.

Завтра, 10 сентября, по улице Куйбышева будет возобновлено движение общественного транспорта, пообещали власти областного центра.

По информации МКУ «Транспортное управление», движение автобусов будет осуществляться по улицам:

- № 378 – ул. Куйбышева, Красина, пл. им. Слосмана и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 42 – ул. Савельева, Советская, Пролетарская, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- №№ 5, 327, 388 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- №№ 307, 403 – ул. К. Маркса, Блюхера, Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

- № 309 – ул. Гоголя, Савельева, Советская, Пролетарская, Куйбышева, Бурова-Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 75 – ул. Савельева, Советская, Пролетарская, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- №№ 2,319,323 - ул. Куйбышева, Блюхера, к. Маркса;

- №№ 10, 26, 72, 339, 341, 359 – по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях (ул. Куйбышева).

Однако ремонт улицы Куйбышева не завершен. Пока уложены только нижние слои асфальта. Ведется установка бордюров, обустройство примыканий к дороге и парковочных зон. Также будет выполняться укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Улица будет полностью готова к эксплуатации в середине октября, пообещал подрядчик.

Фото подрядной организации.