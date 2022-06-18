В Кургане открыли мемориальную доску бывшему главному санитару области

В Кургане появилась еще одна мемориальная доска. На здании Управления Роспотребнадзора по Курганской области (ул. Куйбышева, 46) увековечили память о Заслуженном враче РФ, бывшем руководителе санитарно-эпидемиологической службы Курганской области Владимире Давидовиче Розенбергере (12.05.1931 – 22.02.1993).

На торжественной церемонии открытия, которая прошла накануне Дня медицинского работника, прозвучало, что В.Д. Розенбергер с 1959-го по 1967 год возглавлял санитарно-эпидемиологическую станцию ст. Курган Южно-Уральской железной дороги, затем до 1986 года руководил санитарно-эпидемиологической станцией города Кургана, откуда перешел в Областную санитарно-эпидемиологическую службу, которую возглавлял вплоть до 1992 года.

- Владимир Давидович Розенбергер внес огромный вклад в работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Под его руководством в области сошел на нет ряд инфекций, а заболеваемость многими снизилась до единичных случаев. Велась большая работа по охране питьевой воды, атмосферного воздуха, строительному надзору и гигиене труда. Владимир Давидович не только внес огромный вклад в развитие профилактической медицины в Курганской области, но и основал врачебную династию, которая вот уже несколько поколений трудится в нашем городе не благо здоровья граждан, - отметили на церемонии открытия мемориальной доски.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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