В Кургане открыли мемориальную доску памяти бойца

Сегодня, 20 января, в Кургане появилась новая мемориальная доска. Ее открыли на стене Курганского промышленного техникума. Она увековечила память о выпускнике этого учебного заведения. Иван Ситин погиб в ходе проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В августе 2022 года ему навеки осталось 26 лет...

Рядовой контрактной службы Иван Ситин зарекомендовал себя только с положительной стороны. Он быстро освоил военное дело, вооружение и военную технику, умело применял их. Об этом на торжественной церемонии открытия мемориальной доски сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

- Иван выбрал самую мужественную профессию – профессию защитника Отечества. Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину, достойного подвигов наших отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, - заявил полковник Зарипов.

На церемонию открытия мемориальной доски также собрались родственники Ивана Ситина, руководство и кадеты Курганского промышленного техникума, военный комиссар города Сергей Дюрягин и депутат Курганской городской Думы Анастасия Романович.

- Наш долг – пронести память о герое из поколения в поколение. Эта мемориальная доска будет нам в помощь. Каждый учащийся и просто посетитель этого техникума при входе будет видеть и знать славного сына Курганской области. Я желаю каждому из вас мирного неба над головой, ведь именно этим и занимаются наши солдаты и герои – стремятся, чтобы мы жили в мире, - указала Анастасия Романович.

Иван Ситин стал образцом русского солдата. Он не сбежал за границу, не спрятался под чей-то подол, а пошел выполнять свой долг. Об этом, выступая перед собравшимися, заявил директор Курганского промышленного техникума Владимир Сапрыгин.

- На сегодняшний день 16 выпускников нашего техникума принимают участие в специальной военной операции и защищают нашу Родину. Они воюют не против Украины, а против блока НАТО, который настроил против России братский украинский народ. Я благодарен преподавателям кадетского направления нашего техникума, которые воспитывают из обычных парней настоящих мужчин, готовых с оружием в руках защитить свое Отечество. Я абсолютно уверен, что никто из вас не посрамит чести России и нашего учебного заведения, - заявил Владимир Сапрыгин.

Всем нам хотелось бы жить в мире, свободном от войн и насилия. Но современная политическая обстановка требует от молодежи готовности к защите своей Родины.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой контрактной службы Иван Сергеевич Ситин указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

Светлая память о герое навечно останется в наших сердцах.

Николай Волков.

Фото автора.

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