В Кургане открыли мемориальную доску в честь первого ректора КГУ

21 июня у нового корпуса КГУ на улице Советской было многолюдно, причем количество ученых и профессоров на один квадратный метр зашкаливало. В общем, ничего удивительного, учитывая локацию и событие: здесь состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в честь Александра Сергеевича Терехова, первого ректора Курганского госуниверситета. Он ушел из жизни в ноябре прошлого года, оставив нам большое наследство….

По рекомендации

Министерства

Это сегодня кажется, что КГУ был всегда, и наш регион во все времена обеспечивал себя кадрами практически по всем направлениям деятельности.

Уже выросло целое поколение, для которого КГУ – данность, гордость, надежность. Однако еще 30 лет назад об этом никто

и не мечтал. Никто – кроме Александра Сергеевича

Терехова

Этот человек удивительным образом умел видеть, аккумулировать и использовать всё хорошее, что попадало в его поле зрения. А что хорошего было тогда, на руинах империи, в эпоху огромных и безжалостных перемен? Скажем прямо, то время не назовешь эпохой созидателей. Но счастливые исключения всё же были. И одно из них – создание в Кургане государственного университета, и, вне всякого сомнения, это заслуга Терехова.

Он родился в 1935 году в Донецке, окончил Ленинградский институт, работал инженером-конструктором на Харьковском заводе транспортного машиностроения. По приглашению перешёл работать в Хабаровский политехнический институт. Стал преподавателем, заведующим кафедрой, деканом факультета. Однако, поскольку Терехов занимался машиностроением, министерство рекомендовало ученому поехать в Курган. Машиностроительная отрасль здесь была на пике – развивались заводы, эвакуированные во время Великой Отечественной. И с 1972 года Александр Терехов – заведующий кафедрой в Курганском машиностроительном институте.

– Это было очень верное решение, переехать в Курган, – рассказывает его супруга Светлана Александровна. – Ему, как ученому, как практику, было где развернуться. КМИ в бытность Терехова плотно сотрудничал с Курганским автобусным заводом, с КМЗ, с заводами «Дормаш» и «Корвет». К слову сказать, первый председатель правления АО «Курганмашзавод» – выпускник Терехова.

Александр Сергеевич занимался системой теплонагрева коробок передач, его выводы, изобретения использовали и в танкостроении, и в производстве автобусов, и на юге страны, и на севере. Проводил опыты с большими скоростями. Стоит ли говорить, что знал на уровне атомов, как работает двигатель?

– У нас был «жигуленок», и когда начинал барахлить, Саша пытался обращаться к автомеханикам, – вспоминает Светлана Александровна. – В итоге, конечно же, сам находил причину. Послушает, потрогает – ага, надо термостат заменить. И его «диагноз» в итоге был верным.

«Он видел дальше других»

Докторскую диссертацию он защитил в 1979 году, чуть позже ему присвоили учёное звание профессора. КМИ Терехов возглавил в 1990 году. И тут случилось то, что случилось. Мы все оказались в другой стране. С другими ценностями и другими запросами. И система образования, как никакая другая, обязана была очень быстро адаптироваться под новые условия и начать формировать новое общество. И эту миссию в отдельно взятом Кургане взял на себя Александр Терехов.

Ученый, новатор, он понимал требования наступившего времени.

– Наступила рыночная экономика, поменялась общественная формация и вообще устройство жизни, – говорит Светлана Александровна. – Стали нужны специалисты в сфере финансов, менеджмента, юриспруденции, таможенного дела.

Два вуза – КМИ и курганский педагогический, при всей

их фундаментальности, были очень специфичны. Открыть новые специальности, не организовав глобальный университет, не привлекая и не обучая кадры, было невозможно. И с 1992 года Александр Сергеевич начинает работу по организации

в Кургане госуниверситета

на базе КГПИ и КМИ

– У него было немало противников, – делится воспоминаниями Георгий Николаевич Шпитко, коллега и друг Терехова, – многие считали, что работать в маленьком приличном вузе удобно, спокойно, ведь КМИ при Терехове обрел славу, престиж. Но Александр Сергеевич видел дальше других и понимал перспективу.

Новая эра

В 1995 году мечта Терехова воплотилась – образовался Курганский государственный университет, первым ректором которого он и был в 1995–2002 годах. Без преувеличения – началась новая эра в курганской высшей школе. Благодаря созданию КГУ было открыто более 20 новых специальностей.

– Едва ли не по каждому направлению он работал лично, – рассказывает супруга Терехова. – Чтобы начать готовить юристов, неоднократно ездил с главным прокурором области Владимиром Зубриным в Свердловскую юридическую академию. По таможенному делу – тесно контактировал с начальником Курганской таможни Павлом Васильевичем Корчажкиным. Помню, ректор Тюменского университета на встрече с нами даже позавидовал и удивился, мол, как это вы меня обогнали…

Отдельная история – сотрудничество с Америкой. Да, сейчас, возможно, об этом лучше и умолчать, но тогда новая Россия искала пути выхода в западную цивилизацию. И находила. В моде было побратимство между городами. И хоть об этом сейчас не вспоминают, но у Кургана был в США свой побратим – Эпплтон, штат Висконсин. Ведущее учебное заведение Эпплтона – Текникал Вэлли Колледж – Александр Терехов изучил вдоль и поперек. Хотел перенять всё лучшее – для родного Кургана. Там готовили всех, от поваров до инженеров, и заказы на специалистов шли от отраслевых предприятий. Этого же хотел для КГУ и его первый ректор. Это же мы сегодня видим и в планах нового ректора, Надежды Дубив.

Семья на «отлично»

Посвящая свое время и всего себя созданию своего детища, Александр Терехов успевал заниматься серьезными инженерными разработками. Под его руководством создана научная школа, ученики которой работают в странах ближнего зарубежья и в России. Он также подготовил более 20 кандидатов наук.

Жена Александра Терехова, Светлана Александровна, была верным другом, соратником и сотрудником на протяжении всей жизни. Семью Тереховых можно назвать образцово-показательной. Две дочери, внуки, правнуки. Оставив пост ректора, Александр Сергеевич перевелся работать в Тюмень, Светлана Александровна также переводом поступила в Тюменский университет. Несколько лет назад они вернулись в Курган. Здесь старшая дочь Ольга и внуки. Здесь память о муже – таком выдающемся и таком родном.

…На церемонии открытия мемориала было много гостей – профессорско-преподавательский корпус КГУ, включая ректора Надежду Дубив, коллеги, друзья Александра Сергеевича. Красивая авторская мемориальная доска, изготовленная при участии народного художника РФ Германа Травникова, украсила фасад здания университета.

Анна ЛИМОНОВА. ФОТО автора и из архива Светланы Тереховой.