В Кургане открыли мемориальную доску в честь первого ректора КГУ Александра Терехова

У нового корпуса КГУ по улице Советской сегодня было многолюдно – состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в честь Александра Сергеевича Терехова, Почетного гражданина города Кургана

Было много выступающих, коллеги Терехова, друзья, семья. Говорили о том, что он дал старт развитию мощного фундаментального вуза, крупнейшего в регионе.

Александр Сергеевич родился в 1935 году в Донецке, окончил Ленинградский институт, работал инженером-конструктором на Харьковском заводе транспортного машиностроения. После этого перешёл работать в Хабаровский политехнический институт. Стал преподавателем, заведующим кафедрой, деканом факультета. С 1972 года Терехов работал заведующим кафедрой в Курганском машиностроительном институте.

Докторскую диссертацию он защитил в 1979 году, чуть позже ему присвоили учёное звание профессора. Курганский машиностроительный институт Терехов возглавил в 1990 году. Ученый, новатор, он понимал запросы нового времени. И с 1992 года вел работу по организации в Кургане госуниверситета на базе КГПИ и КМИ.

- У него было немало противников, - сказал Георгий Николаевич Шпитко, коллега и друг Терехова, - многие считали, что работать в маленьком приличном вузе удобно, ведь КМИ при Терехове обрел славу, престиж. Но Александр Сергеевич видел дальше и понимал перспективу.

В 1995 году мечта Терехова воплотилась – образовался Курганский государственный университет, первым ректором которого он и был в 1995-2002 годах. Благодаря созданию КГУ, было открыто более 20 новых специальностей.

Под его руководством создана научная школа, ученики которой работают в странах ближнего Зарубежья и России. Он также подготовил более 20 кандидатов наук.

Вдова Александра Сергеевича – Светлана Александровна, его старшая дочь Ольга поблагодарили всех, кто принял участие и оказал помощь в организации торжества. Красивая авторская мемориальная доска, изготовленная при участии народного художника РФ Германа Травникова, украсила фасад здания университета.

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