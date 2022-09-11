В Кургане открыли музей микрорайона Увал

На Дне посёлкаТОС «Микрорайон Увал» торжественно открыли музей.

Красную ленточку перерезали уважаемые жители микрорайона – полковник в отставке Николай Хруницкий, председатель территориального Совета ветеранов микрорайона Инна Белоусова, внучка Героя Советского Союза Владимира Миронова – Полина Миронова.

Как рассказал председатель ТОС «Микрорайон Увал» Александр Шелехов, на Дне посёлка состоялась презентация проекта, который ТОС реализует совместно с Благотворительным фондом развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами». В рамках проекта в микрорайоне высадят аллею пирамидальных тополей. 10 активных семей, проживающих на Увале, уже приобрели в питомнике саженцы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Активисты ТОС «Микрорайон Увал» организовали в честь Дня посёлка праздничную концертную программу – выступления творческих коллективов микрорайона. Зрители увидели творческие номера, представленные детским садом № 14 «Елочка», средней школой № 23 (всем запомнилось зрелищное выступление секции каратистов), Курганским государственным колледжем, жителями микрорайона. Состоялась презентация песни, посвящённой микрорайону, под названием «Люблю Увал». Автор слов и композитор – заслуженный работник культуры Российской Федерации Геннадий Воронин. Песню исполнила мужская вокальная группа «Рябинушка».

Как рассказали в администрации города, благотворительный фонд развития и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» представил на празднике выставку-ярмарку изделий народного творчества. Сотрудники фонда провели для всех желающих мастер-класс по изготовлению тряпичной игрушки. Представительницы Курганского технологического колледжа организовали мастер-класс по косоплетению. Праздник завершился чаепитием в помещении «Увал-центра» – центра социальной активности жителей микрорайона.

Фотографии ТОС «Микрорайон Увал».

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