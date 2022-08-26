В Кургане открыли Некрасовский мост

Движение по Некрасовскому путепроводу открыли в ночь с 25 на 26 августа. Пока по реверсивной схеме. На объекте установили светофор, который будет пропускать потоки транспорта из центра города и обратно.

Для пешеходов мост по-прежнему остаётся закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы. Ходить по нему, как и под ним – через железнодорожные пути запрещено. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершён в соответствии с контрактом - в ноябре текущего года. Подрядчик работает в очень плотном графике, сроки ремонта соблюдаются, уточнили в пресс-службе администрации города.

«На Некрасовском путепроводе выполнено выравнивание дорожного полотна бетоном и уложен нижний слой асфальта. Практически закончен монтаж переходных плит с южной стороны путепровода и ведутся подготовительные работы к монтажу плит с северной стороны», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Фото Дмитрия Чечулина.