В Кургане открыли отделение дневного пребывания для пожилых

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения №1 Кургана начались первые занятия для пожилых людей и лиц с ограничениями по здоровью.

Гражданам «серебряного возраста» предлагают заполнить свой досуг, поддержать активный образ жизни и преодолеть одиночество, сообщает vk.com/kurgan_region.

В группы набирают по пять-шесть человек, для которых подобраны интересные развивающие мастер-классы по возрасту и интересам.

На первой встрече состоялся дружеский «круглый» стол с психологом, преподаватель декоративно-прикладного искусства провела мастер-класс по изготовлению цветов в технике «казанши». Работа групп пройдёт в течение месяца.

Начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова отметила, что одна из основных целей деятельности отделения дневного пребывания состоит в том, чтобы помочь пожилым людям и инвалидам преодолеть одиночество и замкнутость, вернуть в их жизнь возможность общаться, заниматься интересной творческой деятельностью, поддерживать активный образ жизни. «И пусть это место на карте города станет очагом тепла, добра и душевной гармонии, пусть таких мест становится всё больше», - подчеркнула Елена Ситникова.

Справки по телефону 8(3522) 41-12-71.

Фото Николая Пушилина.

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