В Кургане открыли перекрёсток улиц Пролетарская – М. Горького

Перекрёсток улиц Пролетарская – М. Горького открыли для движения.

Напомним, что перекрёсток был закрыт в связи с проведением капитального ремонта теплосетей по улице М.Горького. Сейчас благодаря масштабному финансированию, которое городу удалось получить благодаря губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и региональному правительству, дорожное и коммунальное хозяйство Кургана приводят в порядок.

По информации Транспортного управления, движение автобусов будет осуществляться по улицам:

- №№ 6, 42, 306 – ул. Куйбышева, Пролетарская (по своим маршрутам);

- №№ 5, 307, 327, 388, 403 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- № 309 – ул. Б-Петрова, Гоголя, Пролетарская и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 329 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- №№ 13, 304, 316, 318, 320, 321, 324, 331, 363, 396 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Б.-Петрова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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