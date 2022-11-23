В Кургане открыли первый в городе Добро.Центр

Сегодня, 23 ноября, на базе одного из зданий Курганского Дома молодёжи открылся первый в городе Добро.Центр. Именно в этом здании уже много лет ведётся работа по развитию добровольчества: волонтёры нашего города учатся, повышают квалификацию, набираются опыта. В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель директора Департамента социальной политики администрации города Кургана Ирина Паскевич.

В знак единения добровольцев и продолжения волонтерской деятельности Ирина Паскевич, руководитель Добро.Центра, директор КДМ Марина Самойлова и другие гости мероприятия завязали на «дереве добра» ленточки разных цветов – они символизируют душевные качества волонтеров – чистоту намерений, энергию, фантазию, молодость, гармонию помыслов и дел, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ирина Паскевич подчеркнула важность открытия центра добровольчества: «Администрация города Кургана всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать социально значимые проекты, инициативы, в которых участвует молодежь, горожане, желающие творить добро, делать наш город лучше – светлее, теплее, чище, уютнее».

С открытием центра поздравил и первый заместитель директора департамента образования Иван Хлебников, выразив надежду, что Добро.Центр станет вторым домом для курганской молодёжи с активной жизненной позицией.

Курганских школьников познакомили с программой «Парашют добра». Также на мероприятие пригласили самых активных добровольцев Городского Центра волонтеров «Инициатива», которые безвозмездно помогают в организации мероприятий, а также поддерживают пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Курганский Добро.Центр будет развивать социальные проекты, проводить обучение для волонтеров и организаторов добровольчества и многое другое. Участники Добро.Центра получают возможность обучения своей команды и доступ к базе знаний эффективных практик, помощь в привлечении спонсоров и партнеров, а также доступ к другим инструментам эффективной реализации волонтерской деятельности.

Фото с сайта администрации города Кургана.