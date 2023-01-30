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В Кургане открыли третью социальную столовую

Она будет работать на базе Дома молодежи по улице Сибирской.

27 января, 2023 - 20:30

В Кургане на базе Дома молодежи по улице Сибирской открыли третью социальную столовую.

Здесь посетителей ждут в понедельник,среду и пятницу с 13.00 до 14.00, сообщает  региональное управление социальной защиты населения.

Ранее, в  январе этого года открылись столовые в Куртамышском, Далматовском и Катайском муниципальных округах Курганской области. Таким образом, сегодня в нашем регионе работают уже семь социальных столовых.

Напомним, что инициатива по организации социального питания малоимущих людей и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, принадлежит губернатору Курганской области Вадиму Шумкову.

В управлении соцзащиты утверждают, что за время работы  социальных столовых было  приготовлено более 1240 обедов.

Пообедать здесь бесплатно разрешается пенсионерам и инвалидам, которые получают федеральную доплату из-за маленькой пенсии.

Списки граждан формируют центры социального обслуживания. Обращаться для участия в этом проекте необходимо в центр соцобслуживания по месту жительства.

 

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27 января, 2023 - 20:30

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