В Кургане открылись ярмарки «выходного дня»

Уже около 10 лет на территории Кургана действуют ярмарки «выходного дня». Как сообщает Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, администрация города организовывает ярмарки для обеспечения курганцев местной натуральной продукцией и поддержки зауральских сельхозпроизводителей.

В этом году ярмарки оборудованы комфортными торговыми прилавками – 20 новых установили по городу. Они расположены по адресам: ул. Пушкина, в районе здания № 49; 6 микрорайон, в районе здания № 33; бульвар Солнечный, в районе здания № 18; ул. 1 Мая, в районе здания № 10; ул. Садовая, в районе здания № 54; п. Керамзитный, в районе здания № 9; ул. К.Мяготина, в районе здания № 83; ул. Б.Петрова, в районе здания № 60;ул. Ленина, в районе здания № 31.

По информации пресс-службы администрации города Кургана, ярмарки «выходного дня» работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 16:00 часов. К участию приглашают и сельхозтоваропроизводителей, и фермеров. Торговые места предоставляются бесплатно. Получить консультацию и подать заявление на ярмарку можно, обратившись в Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана: площадь Ленина, 1 или по телефону 42-84-81, добавочные 810#, 828#.

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