В Кургане открылось производство модульных домиков для отдыха

ООО «СтройBox» так назвали, потому что помещения внешне напоминают коробки. Это боксы, в которых можно жить не только летом, но и зимой. Коммерческий директор компании Максим Лехнер рассказал о закупе материала: «Все материалы – древесина, металл, метизы, окна – всё закупаем у местных, Курганских поставщиков. Даже окна у нас делаются на нашей базе».

Раньше использовали что-то европейское, однако с приходом санкций сделали для себя открытие: в Кургане есть хорошие поставщики. Даже электрика используется только Российского производства. Нареканий, как сказал Максим Лехнер, нет. В этом и заключается импортозамещение.

Компания предоставляет заказчику полный сервис. На производстве домики собираются и доставляются уже на участок. Как отметил технический директор «Стройboxа» Александр Михеев, - «Мы насмотрелись на долгую стройку, грязь, мусор, бригады на участке – это не всегда удобно. Поэтому решили производить модульные здания, чтобы контролировать всё в производственном цеху, не зависеть от погоды». Действительно, производство в масштабах растёт, увеличивается количество заказов. Обратили на производителей внимание и представители городской думы. В прошлом году по государственным закупкам выполнили заказ на два стационарных пункта полиции: на набережной и возле Парка Победы. На данный момент ремонтируют пункт полиции на главной площади. Этот заказ уже проходит в рамках благотворительной акции, при сотрудничестве с городской думой и УМВД по городу Кургану.

Заместитель генерального директора ООО «СтройBox» Денис Карпов отметил, что кемпинги сейчас актуальны: «На данный момент развивается внутренний туризм не только по России, но и по Курганской области».

Помимо этого была затронута тема и ограничений: «Я основал ИП в период пандемии. Сейчас появились санкции. Но на нас это никак не повлияло, потому что весь производственный процесс завязан на поставщиках из Курганской области. Поэтому проблем и ограничений мы никаких не ощутили» - поделился Денис Карпов.

Сейчас на Голубых озёрах уже стоят модульные домики – кемпинги. Внутри место для отдыха, ванная. В планах поставить там и мини-кухню. Компания развивается, впереди много планов по улучшению жизни курганцев и сотрудничеству с властью.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Николая Пушилина

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