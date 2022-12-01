В Кургане открылся Центр опережающей профподготовки. «Опережающей» потому, что здесь готовят специалистов под конкретные запросы и требования предприятий, от которых поступают заявки о том, какие сотрудники и в каком количестве им уже требуются или потребуются в ближайшее время.

«Я всегда рад, когда из старого разбитого здания появляется красивый, симпатичный объект, - поделился впечатлением губернатор Курганской области Вадим Шумков. – Центр соответствует всем требованиям. Мы прошлись, посмотрели. Здесь всё опрятно, аккуратно. А самое главное – это содержание этого объекта. Боле 10 тысяч человек в год здесь будут проходить профориентацию».

В 2019 году Курганский государственный колледж выиграл грант на создание у нас в регионе Центра опережающей профессиональной подготовки и переподготовки. Реализация федерального гранта, стоимостью 20 миллионов рублей на ремонт и оборудование, была запланирована на этот год. С его освоением успешно справились.

Строительство завершено. Всего же на создание центра затрачено 60 миллионов. Большая часть из них – 40 миллионов рублей – средства областного бюджета.

«Как структурное подразделение Курганского государственного колледжа Центр в его стенах работает уже год. Сейчас мы получили отдельное здание и очень этому рады. Теперь и наши ребята, и работодатели, которые отравляют к нам на переподготовку своих рабочих, могут спокойно приходить на профориентацию и обучение. Мы работаем по подготовке и переподготовке, как со средними учебными заведениями, так и с высшими», - пояснила директор КГК Татьяна Скок

Обучаться в Центре смогут не только студенты, учащиеся, рабочие, но и граждане предпенсионного возраста получать здесь переподготовку, а дети – начальные знания по профориентации.

Говоря о запросах экономики региона, губернатор пояснил, что сейчас открывается множество вакансий в индустриальных парках, оборонных предприятиях, в сфере АПК, на стройках и т.д. Система образования не всегда успевала оперативно отвечать и реагировать на запросы в подготовке кадров.

«Наличие такого Центра является очень хорошим адаптером между той системой образования, которая сложилась и реальными запросами экономики на сегодня, - подчеркнул Вадим Шумков. – То, что мы сможем здесь подготавливать и переобучать огромное количество наших земляков – это очень позитивно повлияет на их судьбы. Человеку не надо метаться и искать площадку, где он получит профессию, которая поможет ему зарабатывать. Можно придти сюда, понять требования работодателя, познакомиться с ним, подготовить себя под будущую работу. Причём всё это за счёт государства, в очень комфортных и технологичных условиях», - подытожил губернатор.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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