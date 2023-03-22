В Кургане открылся всероссийский семинар специалистов Россельхозцентра

В течение трех дней в Курганской области будет проходить всероссийский семинар-совещание для специалистов Россельхозцентра. Участие в нем принимают без малого 90 специалистов ведомства из всех регионов страны. Старт мероприятию дан сегодня, 22 марта.

Приветствую гостей, директор департамента АПК Павел Кощеев отметил последние достижения курганских аграриев. - В 2022 году производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в 1,4 раза. Это лучший результат среди субъектов России. По производству зерна в расчете на душу населения - 2,8 тонн Курганская область входит в десятку лучших регионов России.

По словам Кощеева, в области ведено в оборот 135 тыс. га заброшенных земель, хозяйствами приобретено свыше 7 тысяч единиц техники и оборудования, объемы внесения минеральных удобрений увеличились в 1,5 раза, применения сберегающих и цифровых технологий в растениеводстве в 1,3 раза.

По утверждению Павла Кощеева, подобные результат стали возможны «благодаря пристальному вниманию губернатора региона Вадима Шумкова и правительства области.

Кроме того, в Курганской области закрепились тенденции улучшения сортовых и посевных качеств семенного материала, используемого сельскохозяйственными товаропроизводителями для посева.

В ходе обучения участники рассмотрят основные подходы проведения фитомониторинга вредных объектов, карантинных для стран-импортеров российского зерна.

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