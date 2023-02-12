В Кургане открыта очередная площадка индустриального парка

Вторая очередь индустриального парка "Территория областного развития" создана по типу "гринфилд". Это незастроенный участок, со всеми необходимыми для возведения новых производств коммуникациями: газ, водоотведение, электричество, дороги и даже железнодорожные ветки. Их здесь две. Сегодня в парке ТОР на 24-х тысячах квадратных метров работают 4 производства. На новой площадке разместятся еще 4.

"Это возрождение индустриальной мощи Кургана. Он всегда был городом рабочих. В 90-е годы был нанесен этой мощи огромный ущерб, сегодня мы его восстанавливаем. Один индустриальный парк - 8 новых производств. Впервые в истории региона за 30-40 лет власть и предприниматели создают мощные инфраструктурные площадки. 13.5 гектаров здесь были брошенные болота. Сегодня это по сути новое освоение территории. Индустриальная мощь Кургана растет гигантскими темпами, самое главное, чтобы были те, кто готов работать. Нам остро не хватает рабочих рук", - отметил губернатор Вадим Шумков, открывая новую площадку.

Именно с расчетом, в том числе и на новые производства в индустриальных парках, внесены корректировки в систему подготовки кадров для промышленных производств.

"То, что мы сегодня делаем гигантскими темпами, я даже сам представить не мог, что за такой короткий срок мы сможем сделать два индустриальных парка", - рассказал член Совета Федерации Сергей Муратов.

Сенатор вспомнил, что несколько лет назад здесь, на площадке завода "Икар", разбирали цеха и рельсы на металлолом. Сегодня здесь работают 4 предприятия, производящие продукцию для нефтегазовой отрасли, строительные материалы и дорожные коммунальные машины, аналогов которым у нас в стране нет. Вторая площадка парка, на которой уже запланированы новые заводы, безусловно, увеличит промышленную мощь региона.