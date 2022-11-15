В Кургане открывается Мастерская Деда Мороза

В Курганской областной детско-юношеской библиотеке имени В.Ф. Потанина открывается настоящая «Мастерская Деда Мороза». Каждую пятницу и субботу с 18 ноября по 17 декабря будут проходить мастер-классы по изготовлению оригинальных новогодних и рождественских сувениров.

18 ноября, в день рождения зимнего волшебника, настоящий Дедушка Мороз встретит гостей и расскажет о своих планах. На открытии мастерской гости смогут изготовить ёлочное украшение из синельной проволоки «Снежинка», текстильного ангела на пальчик, а также сделать аппликацию «Снегурочка».

Сказочному дедушке нужна помощь, поэтому Потанинка приглашает гостей. Курганские рукодельницы научат всех желающих мастерить поделки к новому году. Так, из подручных средств – коктейльных трубочек и проволоки – можно смастерить ёлочные игрушки. А ангелочков из ткани можно сделать без использования иголки.

Прийти на бесплатные мастер-классы можно по пятницам с 14:00 до 15:00 часов, а по субботам с 12:00 до 13:00 часов по адресу: улица Куйбышева, 43

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