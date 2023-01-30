В Кургане открывают школу финансовой грамотности

В Центральной городской библиотеке имени Маяковского открывают Школу финансовой грамотности.

Первое занятие на тему «Как формировать семейный бюджет» состоится уже 28 января. Проведёт его начальник отдела продаж одной из страховых компаний Ольга Капанадзе. Всех, кто заинтересовался, ждут в библиотеке к 14:00 часам.

Учащиеся Школы финансовой грамотности узнают, что такое управление личными финансами, формирование семейного бюджета, инвестирование с помощью страховых продуктов, профилактика кредитной задолженности, безопасное взаимодействие с цифровыми финансовыми технологиями.

Занятия с участием экспертов из коммерческих и банковских организаций будут проходить один раз в месяц в течение всего года.

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